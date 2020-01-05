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هل تدخل مصر حربًا مع تركيا؟.. سمير فرج يجيب

الأحد 05/يناير/2020 - 10:48 م
سمير فرج
سمير فرج
محمود عرفات
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن برلين ستعقد مؤتمرًا خاصًا بالأزمة الليبية، موضحًا أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اتصلت بالرئيس عبدالفتاح السيسي ودعته لمؤتمر.

وأضاف اللواء سمير فرج، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 4 سيناريوهات لهذا المؤتمر هو أن يتم الخروج بحل سياسي وتجرى انتخابات في ليبيا بإشراف دولي، أو ألا يخرج المؤتمر بأي شيء وسيكون السراج سببًا رئيسيًا في ذلك، أو أن تتدخل القوى العظمى لحسم الازمة، أو أن يكون السيناريو الأسوأ وهو الحرب.

واستكمل أن موقف مصر من الشعب الليبي هو أنها داعم للدولة الليبية سياسيًا ودبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن قرار مصر بدخول حرب في ليبيا هي آخر الحلول التي يمكن أن يتم اللجوء إليها.

وواصل أن آخر الحلول لدى القائد العسكري هو قرار الحرب، لأنه يدرك ويلات الحروب، أما أردوغان لأنه رئيس مدني فيرسل قواته بسهولة إلى ليبيا.

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