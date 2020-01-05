مجلس الأمن يعقد اجتماعًا حول ليبيا بطلب من موسكو

يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ساعات قليلة، اجتماعًا مغلقًا بطلب من موسكو حول ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر؛ للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.



ورسميًا، بحسب وكالات الأنباء العالمية، فإنّ الطلب الذي تقدّمت به روسيا يتعلّق بعزم ألمانيا على عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية يناير حول ليبيا، علمًا بأنّه لم يتمّ إعلان أيّ موعد محدّد لهذا المؤتمر.



ومساء الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادًا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.



وأجاز النواب التركي، الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لمليشيات الوفاق في طرابلس لمواجهة قوات المشير خليفة حفتر.



وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التحذير من "التدخل الأجنبي" في ليبيا.



وخرج أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسمّيها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرًا أن "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربين في ليبيا "لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.



وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصًا قبالة جزيرة كريت اليونانية.



وفي بيان مشترك صدر الخميس، شجبت كل من إسرائيل وقبرص واليونان الخطوة التركية، معتبرة إياها "تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي".