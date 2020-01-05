جونسون: لن نحزن على «سليماني» لكننا ندعم عدم التصعيد مع إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إنه لن يحزن على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، الذى قتل فى غارة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضي.



وحث جونسون، في بيان بثه عبر البريد الإلكتروني، ونقلته وكالة أنباء بلومبرج، الجانبين الأمريكي والإيرانى على العمل من أجل خفض التوترات.



وذكرت بلومبرج أن جونسون أصدر بيانه اليوم عقب اتصالات هاتفية أجراها مع كل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.



أضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن سليمانى كان يشكل تهديدا لمصالحنا جميعًا، وأنه كان مسؤولًا عن نمط من السلوك التخريبي المزعزع للاستقرار في المنطقة، ونحن لن ننتحب على مقتله".



وذكر جونسون أن "كل دعوات الانتقام أو الثأر ستؤدي ببساطة لمزيد من العنف في المنطقة وهى ليست من مصلحة أحد نحن على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتشجيع خفض التصعيد، سأتحدث إلى قادة آخرين وإلى أصدقائنا العراقيين لدعم السلام والاستقرار".



وأوضح أن بريطانيا ستعزز إجراءاتها الأمنية الخاصة بمصالحها فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاع البرلمان البريطاني بعد غدٍ الثلاثاء على التطورات الخاصة بإيران.