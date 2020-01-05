وسط هتافات «القصاص».. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار (صور)

شيع المئات من أهالي عزبة شيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثامين الـ 7 ضحايا المعثور على جثثهم داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق، إلى مثواهم الأخير لدفنهم بمقابر العائلة، وسط صراخ أقاربهم وهتافات جيرانهم المطالبة بسرعة القصاص لهم والقبض على مرتكبي الجريمة.



وشهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا عقب العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية "علي" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وكشفت المعاينة الأولية للضحايا، عن وجود جرح قطعي برقبة المجني عليه "ح. س. أ، 39 عامًا"، أثناء فحص ومعاينة الأجهزة الأمنية تبين وجود طعنات متفرقة بأنحاء الجسم بباقي الضحايا، هذا بالإضافة لوجود حريق بالجثث.



وجاء في التقرير الطبي المبدئي لضحايا الحادث المأساوي للمجني عليه "عماد. ح. ا، 15 عامًا"، وجود طعون وحروق بالجثة، "حسني. أ. ع، 39 عامًا"، "طعون وحروق"، " محمد. ح. أ، 6 أعوام"، "حروق"، "مسعود. ح. أ، 4 أعوام"، "حروق"، "عبدالرحمن. ح. أ، 10 أعوام"، "حروق"، "رنا. م. ش، 34 عامًا"، "حروق"، "زينب. ع، 65 عامًا"، "حروق".



وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، لموقع حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية " على "، صباح اليوم الأحد.