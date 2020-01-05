سياسي ليبي يكشف كواليس زيارة رئيس البرلمان لواشنطن

كشف الناشط والسياسي الليبي، فتح الله غيضان الفرجاني، عن أن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي سيكون على رأس وفد من أعضاء النواب سيتوجهون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قريبًا.



وأوضح الفرجاني، لـ«الدستور»، أن زيارة رئيس مجلس النواب إلى واشنطن (المرتقبة) جاءت لتطمين الإدارة الأمريكية بالدور التي تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة.



أشار السياسي الليبي إلى أنه من المُرجّح أن يؤكد المستشار صالح للقيادة الأمريكية أن الحل والمشكلة في ليبيا "أمنية في الأساس" وأن ما بعد استعادة الجيش الليبي للعاصمة طرابلس ستنتقل ليبيا إلى الانتخابات والانتقال الي المسار الديمقراطي.



وتوقع الفرجاني أن يطلب رئيس البرلمان الليبي من المسؤولين الأمريكيين سحب الاعتراف من حكومة الوفاق الغير دستورية والمنتهية مدتها برئاسة فائز السراج.



وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان في وقت سابق اليوم عن بدء توجه القوات التركية إلى ليبيا، فيما اعلن البرلمان الليبي أمس عدم اعترافه بالاتفاقيات الموقعة بين السراج وأردوغان، معلنا توجيه تهمة الخيانة العظمة إلى فائز السراج وآخرين بحكومة الوفاق.