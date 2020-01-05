غدا.. المنقولون للشهر العقاري يحلفون اليمين أمام وزير العدل

يشهد غدا المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لـ١١٠٢ موظف تم نقلهم للعمل بالشهر العقاري، بقاعة كبار الزوار بديوان عام وزارة العدل بالقاهرة.



وبموجب هذا اليمين يصبح الموظفين أعضاء قانونيين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تطبيقًا لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل".



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم (3181) لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.



وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الثلاثاء الماضي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر بناء على عرض سابق من المستشار عمر مروان وزير العدل على الدكتور مصطفى مدبولي بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري.



كما وجه رئيس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقًا للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقاري، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة.