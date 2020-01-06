محمود العسيلى يحدد موعد حفل زفافه

أعلن الفنان محمود العسيلي، عن اقتراب موعد عقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث من المنتظر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل في الإسكندرية، على أن يكون حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل.



"العسيلي" قد احتفل في شهر يوليه الماضي، بخطوبته على خبيرة التجميل، بإحدى القرى في الساحل الشمالي، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء.



وشارك "العسيلي" في مقطع صغير من أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، التي طرحت منذ أيام، واستحوذت على "تريند" السوشيال ميديا لساعات طويلة، والتي تسخر من محاولات بعض المراهقين للتعرف على فتاة بطريقة معينة، فإن رفضت الاستجابة له يقوم بالتحرش بها لفظًا وفعلًا.