استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ

استهدفت السفارة الأمريكية وسط بغداد، مساء الأحد، بصواريخ كاتوشيا، وسط أنباء عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية.





وسقطت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسط أنباء عن دوي صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية بعد سقوط قذائف، وذلك وفق قناة العربية السعودية.





فيما أكدت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية، حيث وقعت الإصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة الأمريكية.