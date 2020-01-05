وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية عيد الميلاد بقصر الدوبارة (صور)

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.



جاء ذلك بعد زيارة قامت بها السفيرة نبيلة مكرم برفقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى المقر البابوي، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور راعى كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق ترنيم الكنيسة.



وخلال مشاركتها في الفعاليات، قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، موضحة أن مصر ستظل دائما بلدا للأمن والأمان.



وأضافت نبيلة مكرم أن التاريخ سيظل يسطر بحروف من نور، كيف استقبلت مصر رحلة العائلة المقدسة، وكيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ.



واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها، متمنية عامًا سعيدا للمصريين جميعا، تتحقق فيه الآمال وينتشر فيه الخير والمحبة.