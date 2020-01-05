كندا تدعو لحماية البعثات الدبلوماسية في العراق

دعا السفير الكندي لدى بغداد أولريك شانون، الحكومة العراقية إلى حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، لافتًا إلى أن مواصلة مكافحة تنظيم داعش مرهون بحماية تلك البعثات.



وقال شانون في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز، الأحد: إن على الحكومة العراقية إيجاد حلول تنهي استهداف البعثات الدبلوماسية، من أجل مواصلة بعثة تدريب حلف شمال الأطلسي التي ترأسها كندا، جهودها من أجل القضاء على "داعش".