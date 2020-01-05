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مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»
الأحد 05/يناير/2020 - 09:39 م
مؤتمر توحد الأحزاب
تصوير :محمد اسد
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