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سياسي ليبي: أردوغان «مخبول» ولن نسمح باحتلالنا

الأحد 05/يناير/2020 - 09:21 م
اردوغان
اردوغان
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قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إن بلاده صامدة في مواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الأطماع التركية أصبحت واضحة للجميع.

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة تليفزيونية، أن أردوغان يحاول إعادة الديكتاتورية العثمانية على حساب ليبيا، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول مساعدة اردوغان لإعادة الاحتلال العثماني في البلاد مرة أخرى.

وتابع أن المشير خليفة حفتر وصف أردوغان بأنه مخبول وهذا الوصف صحيح 100%.

وأصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، قانونا يلغي كافة القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عام 2014، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

وانتفض البرلمان الليبي الممثل الشرعي عن الشعب دفاعا عن بلاده ضد الاحتلال التركي الجديد في جلسة حضرها جميع الأعضاء، حيث وافق المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين السراج وأردوغان وإحالة فايز السراج ووزيري خارجيته وداخليته للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى" ومحاسبة كل من ساهم في تمرير الاتفاقية المشبوهة التي تتيح لتركيا السيطرة على ليبيا.

كما قرر البرلمان الليبي قطع العلاقات مع تركيا بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية الليبية وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية.


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