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عالم

300 شركة ناشئة بمؤتمر "2020 STEP" في دبي

الأحد 05/يناير/2020 - 09:21 م
دبي
دبي
وكالات
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تستضيف دبي أعمال مؤتمر "2020 STEP" المهرجان التكنولوجي الرائد للأسواق الناشئة في دورته التاسعة تحت شعار "العالم في دبي" يومي 11 و12 فبراير، بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت ودائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة).

ومن المتوقع، أن يستقطب المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك دولي و300 شركة ناشئة عارضة، وكثيرا من رواد الأعمال المؤثرين والمتحدثين البارزين في مجال التكنولوجيا لمناقشة أحدث الموضوعات والاتجاهات في مختلف الصناعات الرئيسية.

ويقام هذا الحدث هذا العام في مدينة دبي للإنترنت، ويستعرض ضمن برامجه الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الأسواق الناشئة من منظور عالمي، ويعرض أحدث الابتكارات ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في النظام البيئي ويتضمن 4 محاور رئيسية.

وقال راي دارغام الرئيس التنفيذي لشركة "STEP": "أشعر بسعادة كبيرة لإطلاق مؤتمر STEP للعام التاسع على التوالي.. لقد شهدنا تطور هذا المؤتمر الذي بدأ كمؤتمر مخصص لرواد الأعمال في العالم العربي والشرق الأوسط، ليتطور بشكل كبير ويصبح مؤتمرا عالميا يجذب كبار المتحدثين والشركات الناشئة والمستثمرين البارزين من جميع أنحاء العالم وتحديدا من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا".

وأضاف: "مع دخول مؤتمر STEP حقبته الجديدة العام المقبل وتماشيا مع إكسبو 2020 وفيجين 2021، فإننا نخطط لجذب رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي من المحتمل أن توسع أعمالها لتصل إلى دبي وتؤثر على مشهد الأعمال التجارية وخريطة المواهب لدينا.

لم يكن هذا ممكنا لولا شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت واتفاقية التعاون التي تم توقيعها حديثا مع دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بصفتها شريك الواجهة السياحية".

وقال عمار المالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت: إن "استراتيجيتنا تركز بشكل كبير على توفير بيئة الأعمال الملائمة لشركات التكنولوجيا عامة والشركات الناشئة خاصة".

وأضاف: "نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم وتوفير منصات مختلفة لهم للتفاعل وتبادل الخبرات، ما يسهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة ككل".

وعدّ أن الشراكة الاستراتيجية مع STEP تسهم في تحقيق أهداف واستراتيجية مدينة دبي للإنترنت في هذا السياق.

وأعرب عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عن سعادته بالشراكة مع STEP هذا العام والترحيب بالمشاركين في هذا المؤتمر المهم من مختلف دول العالم الذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف المدينة والاستمتاع بما تتمتع به من مقومات سياحية.

ويتضمن مؤتمر "2020 STEP" محادثات وجلسات نقاش يشارك فيها قادة أعمال يتمتعون برؤى عالمية وخبرة في إطلاق وتطوير مجموعة من الشركات.

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