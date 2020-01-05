طوارئ في مصر الجديدة لملء خزان الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنها ستقوم في الحادية عشرة من مساء الأربعاء 15-1-2020 بملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمنطقة شمال هليوبوليس بالنزهة الجديدة.



وتهيب الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة مصر الجديدة، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجي التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم (129).



وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".