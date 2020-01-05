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محافظات

وكيل «تعليم الإسكندرية» يوجه بالاستعداد الدائم لتفادي آثار الطقس

الأحد 05/يناير/2020 - 09:16 م
يوسف الديب وكيل مديرية
يوسف الديب وكيل مديرية التربية
هبه عويضه
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أشاد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمرافق المحافظة والأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس؛ لما بذلته من جهود كبيرة خلال فترة تعرض محافظة الإسكندرية لحالة غير مستقرة من الطقس، واستمرار هطول الأمطار بغزارة بجميع أرجاء المحافظة لعدة أيام متتالية.

وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت جميع أجهزة المحافظة بتصريف كميات المياه وشفطها حول المدارس وداخل أفنيتها أولا بأول.

وأصدر "الديب"، تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة إدارة الأزمات والكوارث والسيول بتوخي الحذر والانعقاد بشكل دائم وأفاد أن جميع المدارس بالمحافظة أدت امتحاناتها حتى الآن على ما يرام، ولا يوجد ما يعوق سير العملية الامتحانية بالمدارس.

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