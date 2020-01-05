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صور أنغام بإطلالة خليجية في حفل سمرات شتاء الرياض 2020

الأحد 05/يناير/2020 - 08:40 م
أنغام من حفل أمس
أنغام من حفل أمس
إسلام جمال
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استطاعت الفنانة أنغام  جذب الأنظار إليها، وذلك بعد ظهورها بإطلالة خليجية جذابة خلال حفلها والذى أقيم أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية.

أنغام بالزي الخليجي للمرة الأولى
ونشرت أنغام، مجموعة من الصور للحفل الذى ضم النجمة ميريام فارس والفنان عبدالله الرويشد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى وسط ديكورات حفل سمرات شتاء الرياض الذى تميز بالأسلوب السعودي.
مشاهير يشيدون بإطلالة أنغام
وتفاعل المتابعون للنجمة المصرية، مع الإطلالة الجذابة والذى وصفها البعض بالجمال، بالإضافة إلى صوتها الذى زاد من جمال الإطلالة.

ولم يقف الإعجاب عند حد المتابعين والجمهور، بل علق عدد من الفنانين والمشاهير العرب، أمثال منى زكى والديفا سميرة سعيد، من خلال نشر صورها خلال الحفل عبر حساباتهم الشخصية.

تحليل إلإطلالة الجذابة
وتميزت الإطلالة بالبساطة والجاذبية، حيث الألوان المريحة للأعصاب، بالإضافة إلى التطريز الذى يميز الزى الخليجى للنساء.
وبدأ موسم الرياض حفلاته فى الثامن عشر من شهر أكتوبر العام الماضى بحفل من نوع خاص يجمع بين الفنانين تامر حسني ونانسي عجرم، بالإضافة إلى حفل عاصي الحلاني، نجوى كرم، ملحم زين وديانا حداد.

فعاليات موسم الرياض مستمرة
و موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر في العاصمة الرياض، 70 يوما، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص.

ومن المفترض أن تختتم فعاليات موسم الرياض بنهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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