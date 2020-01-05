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سياسي

«الحركة الوطنية»: نقف صفًا واحدًا خلف السيسي والقوات المسلحة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:34 م
اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد
حسين العمدة
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قال اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إننا نعلم جميعًا أن الدولة المصرية تمر بظروف استثنائية والمحيط الإقليمي والدولي ملتهب، وتواجه مصر العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب منا جميعًا الاصطفاف خلف القيادة السياسية، والتأكيد على توحيد الجبهة الداخلية بما يدعم قرارات الرئيس فى الحفاظ على الأمن القومى المصري.

أضاف السيد، خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بحزب إرادة جيل بحضور حوالي 44 حزبا سياسيا: نحن لا نشك لحظة واحدة في أن شعب مصر بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة الخطر القادم من الغرب، والتصدي لجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.

تابع: "يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى سياسية ضرورة المساهمة في تصدير تلك الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي للتأكيد على أن مصر بلد عصية علي الاختراق، وأننا في وقت المحن نزداد قوة وصلابة ولحمة، فكلنا جنود في معركة البقاء".

وقال "لا ريب فإن إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى الداخل الليبي يؤجج الصراع ويزيد من تعقيدات الأزمة سياسيًا وعسكريًا ويباعد بين الوصول لحلول تخرج البلاد من النفق المظلم، ويخالف كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية كما أنه يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري من ناحية الحدود الغربية.

أوضح "على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته وبالأخص في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته تجاه هذا الوضع المأزوم، كما أننا نثق فى قدرة المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر على إلحاق هزيمة كبيرة بالميليشيات والدواعش والمرتزقة والجماعات الإرهابية التي تعبث بأمن المواطن الليبي وأمن دولته.

أكد أن مصر ستبقي وستظل دولة صلبة صلدة بشعبها ورئيسها ومؤسساتها، لذا نعلن تأييدنا المطلق لأي قرار يتخذه رئيس الدولة بما يحمي مصالح مصر ويحمي عمقها الاستراتيجي على جميع الحدود.

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