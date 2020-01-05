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عالم

رسميًا.. إيران تتخلى كليًا عن الاتفاق النووي

الأحد 05/يناير/2020 - 08:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء الأحد، التخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، وأنها لن تلتزم بعد اليوم بأية حدود حددّها الاتفاق النووي.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، في بيان مساء اليوم، نقلًا عن الحكومة، أعلنت فيه تنفيذ الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي المُوقّع في 2015.

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها قد تتراجع عن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها.

وأشار البيان الحكومي إلى أن طهران ستخصب اليورانيوم بلا قيود، وفقًا لاحتياجاتها الفنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم أن إيران ستكشف عن قرارها الجديد المتعلق بالبرنامج النووي، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق.

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