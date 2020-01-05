أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية، إن زيت بذور المشمش يعد بمثابة إكسير الجمال للبشرة؛ حيث إنه يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها ليمنحها مظهرًا نقيًا يشع نضارة وحيوية.



وأوضحت البوابة، أن زيت بذور المشمش يحتوي على حمض الأولييك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحارب أعراض الشيخوخة، وحمض الستياريك، الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء، وحمض البالميتيك، الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية.



كما يعد زيت بذور المشمش غنيًا بفيتامين E، الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ويحمي البشرة مما يعرف بالجذور الحرة Free Radicals، التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة، بالإضافة إلى فيتامين A وفيتامين B.



وأشارت "هاوت.دي" إلى أن زيت بذور المشمش له استخدامات جمالية أخرى، حيث يمكن استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج أو كإضافة استحمام أو كزيت للتدليك.