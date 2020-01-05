غدًا.. «الناتو» يبحث توترات الشرق الأوسط الطارئة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ للحلف غدًا الإثنين؛ لبحث مسألة التوترات المتنامية في الشرق الأوسط.



وأكد "الناتو"، أن اجتماعًا على مستوى السفراء للجنة صناعة القرارات الرئيسية بالحلف سيتناول الوضع في العراق بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني من جانب الجيش الأمريكي.



يُشار إلى أن سفراء مجلس شمال الأطلسي التابع للحلف يلتقون مرة كل أسبوع عادة، بينما يلتقي وزراء الخارجية والدفاع بدول الحلف مرتين كل عام، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع غدًا الإثنين.