-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. «الناتو» يبحث توترات الشرق الأوسط الطارئة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:27 م
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
وكالات
طباعة
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ للحلف غدًا الإثنين؛ لبحث مسألة التوترات المتنامية في الشرق الأوسط.

وأكد "الناتو"، أن اجتماعًا على مستوى السفراء للجنة صناعة القرارات الرئيسية بالحلف سيتناول الوضع في العراق بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني من جانب الجيش الأمريكي.

يُشار إلى أن سفراء مجلس شمال الأطلسي التابع للحلف يلتقون مرة كل أسبوع عادة، بينما يلتقي وزراء الخارجية والدفاع بدول الحلف مرتين كل عام، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع غدًا الإثنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناتو يبحث إرسال بعثة جديدة إلى العراق لمكافحة الإرهاب

الشرق الأوسط: صواريخ إيران الباليستية تقلق "الناتو"

الناتو يبحث تعزيز قوة الردع ومكافحة الإرهاب غدًا

"ناتو": جورجيا ستنضم للحلف يومًا ما

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس الضرائب.. والنيابة تقرر حبسه

منذ حوالي 8 ساعات

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

3 إجراءات لـ «خارجية النواب» تجاه الأزمة الليبية

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الحل السحري لعلاج ارتفاع "الكوليسترول"

دراسة: ساعات العمل الطويلة ترفع ضغط الدم

أفضل ماسك طبيعي لحماية البشرة من الجفاف فى الشتاء

الرئيس نيوز

وزير الإسكان: مصر سبقت الزمن في "شبكة الطرق" 7 سنوات

"تدعم حفتر".. تعرف على موقف الجزائر من التدخل التركي في ليبيا

تحت حماية 20 فتوة صعيدي.. كيف حرر الزمالك نفسه من قبضة الأجانب؟

"يعارض التدخل التركي".. أبرز ملامح موقف المغرب من الأزمة الليبية

منوعات

حريق فى أشهر مطعم ألمانى وخسائره بالملايين

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

ابتكار جديد لفك شفرة لغة الحيوانات

سمكة قرش تقتل رجلًا في أستراليا.. والجثة لا تزال مفقودة

كشكول

أبناء أسوان يناشدون الوزير لتحويل الاختبار الإلكتروني للمديريات

حرمان طالب بـ"شريعة" الدقهلية من الامتحانات بعد تلبسه بالغش

أسوان الأزهرية تعلن عن حاجتها لهذه الوظيفة

"التعليم" توجه بإجراء اختبار للبنية التحتية قبل امتحانات الثاني الثانوي

إسلام سياسي

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

عاجل...الطرق الصوفية تعلن عن إنتخاب مجلس صوفى جديد

مقتل 19 مدني في الرقة السورية على يد داعش

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

«مرثية للعشق».. ديوان جديد لمحمد علي عبدالهادي

«اختفاءات رجل المقابر».. مجموعة قصصية جديدة لعرفة محمد

ماجدة خير الله: «حذاء ساتان أحمر» تجربة راودتني منذ فترة

فادي زويل: نقاش مع صديق أمريكي كان الشرارة لكتابة «ميديوكر»

صفحتنا ع الفيس بوك