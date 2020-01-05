الشيخة فاطمة بنت مبارك تدعو الأسر العربية لاحتواء أبنائها والتمسك بالقيم

هنأت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والملقبة بـ«أم الإمارات»، الأسرة العربية بالعام الجديد، داعية الله أن تحقق فيه الأمنيات ونكون فيه أكثر تماسكًا وتطورًا كمجتمعات عربية تستحق الأفضل دائما.

وقالت الشيخ فاطمة مبارك، في رسالة لها بمناسبة العام الجديد، إنه «منذ نشأتها ودولة الإمارات هي الأرض التي تتحول بها الأحلام إلى واقع، وبسواعد الأبناء نصنع المستقبل فقد آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالإنسان وقدرته على التغيير في مختلف مناحي الحياة وتشجيعه لتحقيق ما يستطيع في هذا الاتجاه»، مضيفة: «لكن في مقابل ذلك ظل النداء مرتفعًا وداعيًا بقوة إلى الثبات والتماسك والحفاظ على قيمنا العبية والأسرية الأصيلة».

وأكدت أن القادم أجمل وستبقى الإمارات مع التطول بروح التغيير نحو الأفضل متمسكين بالقيم والمبادئ التي تستمد قوتها من مجتمع مترابط يسعى دائمًا إلى التميز«.

ودعت الأمهات والأباء مع بداية العام الجديد إلى احتواء الأبناء وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم والحرص على التربية السليمة بكل حب وتشجيعهم على العطاء من أجل مستقبل الوطن لأنهم الركن الأهم في بناء المجتمع وتنميته.