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محافظات

إحلال وتجديد كشافات الإنارة بالطود جنوب الأقصر

الأحد 05/يناير/2020 - 08:14 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى الأمير
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تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم، أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، الخاصة بإعادة إعمار حديقة الطود غرب بالطريق السريع، وتركيب البندورات وعمل أرصفة وسط الحديقه ومقاعد للأهالي للتنزه في فصل الصيف، وأيضا تهذيب وقص الأشجار المرتفعة وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاََ للجدول الزمني المحدد للري، وفي هذا السياق قام قسم البساتين بالمركز بقص وتهذيب اشجار الزينه بالجزر والحدائق بالطريق السريع القاهرة أسوان بداية من نجع الوحدة حتى كمين الطود الأمني.

ومن قرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية تابع رئيس مركز ومدينة الطود اعمال احلال وتجديد جلوبات إنارة لمدخل كوبري محطة السكة الحديد، ودهان وتجميل أسوار الحدائق والأرصفة والبندورات، وتقليم أشجار حديقة الوحدة المحلية للقرية.

ومن داخل مدينة الطود تابع عياد أعمال إدارة النظافة والتجميل برئاسة حماده بشاري مدير النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز بنظافة ورفع الأتربة المتراكمة بالطرق وتسويتها والعمل على توسعة الطرق بدايةََ من نجع أبو عنان مروراََ بدير القديسين حتى ميدان الشيخ حسان غرباََ والمعهد العالي الهندسي للتكنولوجيا شرقا.

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