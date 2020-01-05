«قلب تونس» يرفض الحكومة الجديدة لهيمنة الإخوان

جدد نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، رفضه لحكومة رئيس الوزراء الحبيب الجملي، مؤكدًا أنها ليست حكومة كفاءات لكنها "نهضاوية"، أي مكونة من أعضاء حركة النهضة (إخوان تونس) برئاسة راشد الغنوشي.



أوضح القروي، في تصريحات الأحد، أنه لم يتم التشاور مع حزبه حول التركيبة والأسماء بالحكومة، مشيرًا إلى أن قلب تونس يعتبر تركيبة هذه الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا تعكس إرادة ناخبي 2019.



وقال الحزب، في بيان مساء اليوم، إن القروي اعتبر أن حكومة بمثل هذه التركيبة وهذا التوجه لا يمكن أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة، لافتًا إلى أن الحبيب الجملي لم يتشاور مع حزب قلب تونس ولم يتجاوب لا مع مقترحاته ولا مع برنامجه.



وشدد نبيل القروي على ضرورة وضع اجراءات وتعديلات ومراجعات شكلا ومضمونا، مؤكدًا أنه في حال إصرار الحبيب الجملي على موقفه فإن قلب تونس لن يصوت على الحكومة الجمعة المقبل خلال طلبها ثقة البرلمان.