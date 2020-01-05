نتنياهو يجرى تعديلات وزارية.. و«أزرق أبيض» يعلق

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، سلسلة تعديلات وزارية في حكومته وذلك تنفيذًا للقانون، عقب تقديم لائحة اتهام ضده.



وأصدر نتنياهو قرارًا بتعيين النائب عن حزب الليكود دافيد بيتان وزيرا للزراعة، وإسناد حقيبة الرفاه الاجتماعي إلى وزيرة الإسكان يفعات شاشا بيتون، وتعيين نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس وزيرا الإسكان، وإسناد حقيبة الشتات لنائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيلي.



ويلزم القانون الإسرائيلي أي وزير تقدم بحقه لائحة اتهام بالاستقالة من منصبه عدا رئيس الوزراء الذي لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا إذا صدر بحقه قرار الادانة من قبل المحكمة العليا.



وفى السياق، علق حزب أزرق أبيض المعارض على تعيين النائب بيتان في منصب وزير الزراعة، وقال إن رئيس الوزراء الذي يتهرب من العدالة يعين مشتبه فيه اخر بالارتشاء في منصب المسؤول عن أسعار الطعام.



أضاف الحزب فى بيانه أن حكومة نتنياهو أمست عصابة اجرامية تهدف إلى توفير الحصانة لرئيسها ليس إلا، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.