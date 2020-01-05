-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو يجرى تعديلات وزارية.. و«أزرق أبيض» يعلق

الأحد 05/يناير/2020 - 08:06 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
مروة عنبر
طباعة
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، سلسلة تعديلات وزارية في حكومته وذلك تنفيذًا للقانون، عقب تقديم لائحة اتهام ضده.

وأصدر نتنياهو قرارًا بتعيين النائب عن حزب الليكود دافيد بيتان وزيرا للزراعة، وإسناد حقيبة الرفاه الاجتماعي إلى وزيرة الإسكان يفعات شاشا بيتون، وتعيين نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس وزيرا الإسكان، وإسناد حقيبة الشتات لنائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيلي.

ويلزم القانون الإسرائيلي أي وزير تقدم بحقه لائحة اتهام بالاستقالة من منصبه عدا رئيس الوزراء الذي لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا إذا صدر بحقه قرار الادانة من قبل المحكمة العليا.

وفى السياق، علق حزب أزرق أبيض المعارض على تعيين النائب بيتان في منصب وزير الزراعة، وقال إن رئيس الوزراء الذي يتهرب من العدالة يعين مشتبه فيه اخر بالارتشاء في منصب المسؤول عن أسعار الطعام.

أضاف الحزب فى بيانه أن حكومة نتنياهو أمست عصابة اجرامية تهدف إلى توفير الحصانة لرئيسها ليس إلا، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس الضرائب.. والنيابة تقرر حبسه

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: سنكون نارًا أمام أردوغان وجنوده

منذ حوالي 8 ساعات

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

منذ حوالي 13 ساعة

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

3 إجراءات لـ «خارجية النواب» تجاه الأزمة الليبية

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الحل السحري لعلاج ارتفاع "الكوليسترول"

دراسة: ساعات العمل الطويلة ترفع ضغط الدم

أفضل ماسك طبيعي لحماية البشرة من الجفاف فى الشتاء

الرئيس نيوز

وزير الإسكان: مصر سبقت الزمن في "شبكة الطرق" 7 سنوات

"تدعم حفتر".. تعرف على موقف الجزائر من التدخل التركي في ليبيا

تحت حماية 20 فتوة صعيدي.. كيف حرر الزمالك نفسه من قبضة الأجانب؟

"يعارض التدخل التركي".. أبرز ملامح موقف المغرب من الأزمة الليبية

منوعات

حريق فى أشهر مطعم ألمانى وخسائره بالملايين

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

ابتكار جديد لفك شفرة لغة الحيوانات

سمكة قرش تقتل رجلًا في أستراليا.. والجثة لا تزال مفقودة

كشكول

أبناء أسوان يناشدون الوزير لتحويل الاختبار الإلكتروني للمديريات

حرمان طالب بـ"شريعة" الدقهلية من الامتحانات بعد تلبسه بالغش

أسوان الأزهرية تعلن عن حاجتها لهذه الوظيفة

"التعليم" توجه بإجراء اختبار للبنية التحتية قبل امتحانات الثاني الثانوي

إسلام سياسي

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

عاجل...الطرق الصوفية تعلن عن إنتخاب مجلس صوفى جديد

مقتل 19 مدني في الرقة السورية على يد داعش

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

«مرثية للعشق».. ديوان جديد لمحمد علي عبدالهادي

«اختفاءات رجل المقابر».. مجموعة قصصية جديدة لعرفة محمد

ماجدة خير الله: «حذاء ساتان أحمر» تجربة راودتني منذ فترة

فادي زويل: نقاش مع صديق أمريكي كان الشرارة لكتابة «ميديوكر»

صفحتنا ع الفيس بوك