«مرثية للعشق».. ديوان جديد لمحمد علي عبدالهادي

صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع ديوان "مرثية للعشق" للشاعر محمد علي عبدالهادي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال محمد علي عبدالهادي، في تصريح خاص لـ "الدستور"، إنه يكتب منذ فترة بعيدة، مضيفًا: "تنازعتني الرواية والشعر، لكن الشعر انتصر في جولته الأولى، وقتها أشار عليَّ الناقد والأديب الدكتور وائل سليم عباس بضرورة الالتفات إلى أهمية نشر الديوان، الطريف أن الصديقين الروائيين أحمد القرملاوي وماجد شيحة قاما بمعاتبتي لتأجيلي نشر روايتي الأولى واستبدالها بنشر الديوان".



وأضاف أن قصائد هذا الديوان جاءت معبرة عن مرحلة مهمة في تاريخ جيلنا الحالي، ومنتصرة للشعر في وقت تقدمت فيه الرواية خطوة للأمام من ناحية الجمهور على الأقل.



واستكمل: "أتت قصائد هذا الديوان لتعبر عن العشق في إطار صورته العامة، سبع وعشرون قصيدة يخر منها العشق والوجع، لكنها محتفظة في الوقت نفسه بالحكايات والأماكن والوجوه؛ لتقدم صورًا إنسانية مختلفة من خلال الرمز والقدرة على الإيحاء، ومتشربة لخصوصية البيئة الجنوبية التي تولي اهتمامًا كبيرًا للحكاية والشعر للدرجة التي تجعل الجنوبي قادرًا على استغلال كل مكوناتها لحقن مشاعره في أعماله بصورة متفردة".



محمد على عبدالهادي، من مواليد محافظة سوهاج ١٩٨٠، حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية والاتصالات الكهربائية من جامعة المنوفية، ويعمل مهندسًا بالتليفزيون المصري، وخاض تجربة إعلامية من قبل، وله العديد من المقالات والأبحاث المنشورة.