محافظ الإسكندرية يلتقي بممثل جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، ممثل جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين التي تهدف إلى رعاية المكفوفين علميا واجتماعيا، لتقديم كافة سبل الدعم لهم ولأسرهم بالشكل الذي يساهم ويسهل دمجهم في المجتمع.



وأكد المحافظ لممثل الجمعية دعمه الكامل لكافة السبل التي توفر الدعم للمكفوفين وتسهل عليهم الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أنه واجب على جميع أجهزة الدولة والمجتمع تقديم الدعم لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة فهم جزء هام من المجتمع لا نستطيع إغفالها، ويجب تشجيع كافة المبادرات التي تعمل على إشراكهم بشكل فعال في جميع نواحي الحياة.



وجمعية قلوب مثمرة للمكفوفين ترعى ما يقرب من 325 أسرة من أسر المكفوفين علميا من خلال إقامة فصول تقوية لتعليم المكفوف الكتابة على طريقة برايل ومراجعة المواد الدراسية للمكفوفين وعمل دورات لتعليمهم الحاسب الآلي بواسطة برنامج قارئ الشاشة، كما أنها ترعى المكفوفين صحيا من خلال التعاون مع أطباء ومجموعة من المعامل ودور الأشعة التي توقع الكشف الطبي وصرف العلاج لهم بالمجان، كما أنها ترعى المكفوفين دينيا وثقافيا بإقامة حفلات سنوية وندوات توعية ومسابقات لحفظ القرآن، وترعاهم اجتماعيا بتقديم التبرعات العينية باستمرار والمساهمة في تجهيز عرائس المكفوفين.