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محافظات

غضب بين ركاب قطار 63 «طنطا المنصورة» بعد تأخره ساعتين

الأحد 05/يناير/2020 - 08:03 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت محطة ركاب المحلة حالة من السخط والغضب بين ركاب قطار ٦٣ طنطا المنصورة، المقرر وصوله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الساعة الرابعة عصرا، حيث تأخره في الوصول إلى المحطة حوالي ٢٠ دقيقة، وبعدها حدث عطل بالجرار أكثر من ساعتين.

وأكد أشرف قابيل من العاملين بشركة غزل المحلة، أن القطار ينقل الوردية النهارية التي تخرج من مصنع غزل المحلة وبعد وصولة متأخرا حوالي ٢٠ دقيقة حدث عطل بالجرار مما أدى إلى وصولنا متأخرين إلى منازلنا أكثر من ساعتين.

وكشف أحمد محمد من العاملين بمطحن المحلة التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، أن القطار رقم ٦٣ هو الذي ينقل عمال المطاحن والغزل بعد الانتهاء من الوردية النهارية، ولكن حدث عطل بالمرور أكثر من ساعتين مطالبا الفريق كامل الوزيرى وزير النقل والمواصلات بمحاسبة المقصرين حتى يكونوا عبرة لكل مسئول يتقاعس عن أداء مهامة.

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