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الصحة

الحل السحري لعلاج ارتفاع "الكوليسترول"

الأحد 05/يناير/2020 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يعتبر مرض ارتفاع "الكوليسترول" واحدا من أهم الأمراض المنتشرة في عصرنا الحالي، حيث إنه مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة، ولإنتاج هورمونات ضرورية له.

فعادة ما توصف أدوية الستاتين للأشخاص كعلاج لمرضي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وينصح آخرون أيضًا بتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، ووقف شرب الكحول والتدخين ولكن تم اكتشاف الحل السحري لمواجهة "الكوليسترول" عن طريق الرمان.

وحسبما أفادت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، تقول خبيرة التغذية شونا ويلكينسون: «غالبًا ما يوصي بالرمان للمساعدة في أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة مع إمكانية خفضه لمستويات الكوليسترول».

يُعتقد أن الرمان يعمل بطرق متنوعة، بما في ذلك الحد من الأكسدة، ودعم نشاط أكسيد النيتريك، وتثبيط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ، كما يحتوي الرمان على مضادات أكسدة معينة تعرف باسم «البوليفينول».

وأضافت، «يمكنك شراء الرمان وإضافته إلى أنواع الطعام المختلفة أو يمكنك شرب عصيره، وإذا اشتريت عصير الرمان تحقق من المكونات، لأن بعض عصائر الرمان لديها كميات من السكر المضافة التي من الواضح أنها تضر بالصحة».

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