«خطة النواب» ترفض عقوبات الحكومة فى مخالفات الجمارك

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعتها المقبلة المزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل، في مناقشة الباب التاسع من قانون الجمارك المقدم من الحكومة، والذي يتضمن العقوبات الواردة في شأن الجرائم والمخالفات الجمركية.



وأضاف «شيبة»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ترفص جميع العقوبات التي تقضي بالحبس، قائلا: «اللجنة ترفض أي عقوبة سالبة للحرية في هذا الشأن، ومن ثم فإنها ستقوم بالغاء كافة أحكام الحبس الواردة في قانون الحكومة».



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قائلا: «أما عقوبة الغرامة فإننا نتفق معها جميعًا، شرط التدرج فيها حسب المخالفة أو الخطأ محل العقوبة».