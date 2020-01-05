تفحم طفل بالبحيرة

لقي طفل مصرعه متفحمًا، اليوم الأحد، بحريق بمنزل بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.



تلقي اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم حاتم السمرى نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، يفيد بوصول "علي. ع، 3 سنوات"، ومقيم بقرية البستان "جثة هامدة"، نتيجة نشوب حريق بالمنزل بسبب ماس كهربائي، ونتج عن ذلك تفحم الطفل وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات لمباشرة التحقيق في الواقعة.