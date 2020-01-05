«الزراعة»: رفع الحظر على جميع المنتجات المصرية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن فكرة فتح الأسواق الجديدة للمنتجات المصرية تأتي للثقة المتبادلة بين وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي للدول الصديقة التي يبدأ التصدير لها.



وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "هذه الثقة تأتي من التأكد من جودة المنتج سواء الذي يتم توريده للسوق المحلية أو تصديره للخارج"، مشيرًا إلى أنه يتم كل الفحوصات للاطمئنان على المنتجات قبل طرحها في السوق المحلية.



وتابع: "تم رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على بعض المنتجات المصرية كالجوافة والعنب، بالإضافة إلى أنه في 2019 لا يوجد ولا منتج واحد عليه حظر، وتم رفع أي حظر على المنتجات المصرية التي كانت موجودة في السنوات الأخيرة".



وأكد أن هناك ثقة في المنتج الزراعي المصري، وأصبح لدينا مناطق كثيرة خالية من الآفات كما اعٌتمدت في روسيا، وهذا يساهم في زيادة الصادرات من البطاطس، كما أن دول الاتحاد الأوربي، أصبح هناك حجم كثير من التبادل التجاري معهم وهناك أصناف كثيرة تصدر إليهم وتم فتح السوق اليوزلاندي، والسيربي والصيبني، وهذه الأسواق تساهم في زيادة نسبة التصدير للخارج.