العثور على جثة مسن مذبوحًا بالبحيرة

سادت حالة من الفزع بين أهالي قرية المهرة التابعة لمركز أبوحمص، عقب العثور على جثة مسن في أرض زراعية مذبوحا وملقى عليه ماء نار، في ظروف غامضة.



وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا مركز شرطة أبوحمص يفيد وصول بلاغ من أهالي قرية المهرة، بالعثور على جثة مسن مذبوحا وملقى على جسده ماء نار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين أن الضحية "عبدالناصر. أ. ع، ٥٥ عاما"، من أهالي القرية ولديه ٤ أولاد ومتزوج من زوجتين.



تم نقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.