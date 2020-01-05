على سعدة يكتب: الدنيا مقلوبة فى كوكب اليابان

مواطن لبنانى اسمه كارلوس غصن، كان نموذجًا مثاليًا للشاب الطموح الناجح، تفانى فى عمله حتى وصل لمنصب رئيس مجلس إدارة شركتى نيسان وميتسوبيشى بطوكيو، حصل على الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية بجانب جنسيته اللبنانية.

أثار نجاحه حفيظة اليابانيين باعتباره أجنبيًا ويرأس اثنتين من كبرى قلاعها الصناعية، فقامت السلطات اليابانية بالقبض عليه مؤخرًا بتهمه التهرب من الضرائب، والكذب فى إقرار مصادر دخله.. أثارت القضية اهتمام العالم الاقتصادى، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها ١٤ مليون دولار، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحراسة مشددة، ومراقبته بالكاميرات ٢٤ ساعة يوميًا.. وتم التحفظ على جوازات سفره الثلاثة، ورغم كل هذا نجح الملياردير فى الهروب من اليابان داخل أحد صناديق الآلات الموسيقية، بعد انتهاء حفل فرقة «جورجيان ميوزيك اسمبلى» المقام قريبًا من مسكنه، عبر طائرة صغيرة إلى تركيا ومنها إلى لبنان.. وبمجرد وصوله بيروت أعلن من هناك عن أن القضاء فى اليابان ظالم، وأنه مستعد للتحدث لكل وكالات الأنباء عن الفساد فى اليابان.

جن جنون اليابانيين، واتهموه بأنه «الهارب الجبان»، وأعلنت فرنسا عن عدم علمها بطريقة هروبه، وخرجت زوجة كارلوس اللبنانية على التليفزيون الفرنسى تندد بسوء معاملة زوجها أثناء محبسه فى اليابان، وأعلن لبنان عن أنه دخل البلاد بطريقة شرعية! واستقبله رئيس الجمهورية استقبال الفاتحين.

السؤال الآن: كيف هرب المتهم رغم كل هذه الاحتياطات المشددة من أكبر الدول تقدمًا فى مجال التكنولوجيا؟ أليس ذلك دليلًا دامغًا على أن الفساد لا وطن له؟

كارلوس بلا شك فاسد، والقضاء أيضًا فاسد، والذين سهلوا هروبه فاسدون، وكما يقول المثل الإنجليزى «money talks».. وسجوننا تحوى أخطر المجرمين العتاة والإخوان الإرهابيين الأكثر خطورة من كارلوس، ورغم إمكانياتنا المحدودة لم يجرؤ إرهابى واحد على الهروب، رغم الإمكانيات المالية الهائلة لمن يدعمونهم، فهناك رجال يضعون أمن الوطن وسلامته فوق كل اعتبار، ولكن للفساد فى بلادنا وجهًا آخر آن الأوان لمعالجته وبتره.. فالإجراءات الروتينية فى كل مصالحنا الحكومية فساد، والإبطاء الممل فى ساحات القضاء فساد، والمماطلة فى تنفيذ الأحكام فساد، والموظف الكسول محترف التزويغ وتعقيد الأمور، حتى ولو لم يكن مرتشيًا، فاسد.. ونائب الشعب الذى يؤثر مصلحته الشخصية على مصالح مواطنيه فاسد، والمحافظ الذى يكون هدفه الأول الحفاظ على كرسيه بأى ثمن، عن طريق التملق ولو على حساب حقوق شعبه، فاسد.. لا تشمت يا عزيزى القارئ.. فلسنا أحسن حالًا من اليابان.. مرار طافح.

