الطقس السيء يغير مكان حفل هاني شاكر وأنغام بالسعودية

أعلن عبدالله مخارش، مشرف على الفعاليات الفنية في الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن نقل حفل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والفنانة أنغام بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "بسبب الأحوال الجوية، تم نقل حفل الفنان هاني شاكر والفنانة أنغام لمركز الملك فهد الثقافي والمقرر اقامته مساء اليوم.. موسم الرياض".



ويُقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان "الرياض للعود" الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.