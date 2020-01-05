«احتجاجية» أمام مقر مجلس النواب اللبناني

بدأ عدد من المتظاهرين اللبنانيين التجمع أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بشارع البلدية في العاصمة بيروت، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.



وتجمع المتظاهرون، مساء الأحد، أمام منزل الرئيس المكلّف حسان دياب في منطقة تلة الخياط، مطالبين دياب بالتنحى عن منصبه.



جاءت الوقفة الإحتجاجية أمام منزل دياب، تلبية لدعوة من حزب "سبعة" ومجموعات من الحراك وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي، ووضع عوائق حديدية على الطرقات المؤدية إلى المبنى.



وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن المتظاهرين رددّوا النشيد الوطني، رافعين الأعلام اللبنانية، ولافتات منددة بالفساد، وأطلقوا هتافات تطالب دياب بالتنحي والاعتذار عن تأليف الحكومة.