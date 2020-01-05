في ذكرى تأسيسه.. الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على طنطا

حوّل فريق الزمالك تأخره بهدفين لهدف لفوز مثير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.أحرز ثلاثية الزمالك عمر السعيد في الدقيقة 19 ومحمد أوناجم في الدقيقة 87 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92، وجاء هدفي طنطا في الدقيقتين 45 و69 عن طريق وليد عادل.