-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استنفار أمني.. تفاصيل خطة تأمين قداس عيد الميلاد

الأحد 05/يناير/2020 - 06:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
طباعة
تشهد مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني استعدادًا لقداس عيد الميلاد المجيد، حيث وضعت الأجهزة الأمنية اللمسات النهائية للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة للمرور بالأعياد في أمان حيث تهدف الخطة الأساسية إلى حماية الكنائس لتأمين المواطنين.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة على الفنادق الكبرى ودور السينما والمراسي النيلية، مستهدفة الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها وبمنطقة وسط المدينة والفنادق الكبرى والمحلات العامة والملاهي والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمنتزهات والمراسي النيلية لضبط الأشخاص المشتبه فيهم والمتسولين والباعة الجائلين والأحداث للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات.

وسوف يتم تعزيز الخدمات الأمنية في محيط جميع الكنائس خاصة الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، حيث سيتم نشر خدمات على طريق السويس المؤدي إلى العاصمة الإدارية، حيث تشهد كاتدرائية "ميلاد المسيح" صلاة قداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يتم تكثيف الخدمات بمحيط الكاتدرائية بالعباسية وتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة، لمتابعة الوضع لحظيا عن طريق الفيديو كونفرانس.

وتطبق كافة مديريات الأمن خطة الحرم الآمن مسافة كل منه تحدد حسب طبيعة المنطقة التي تقع بها الكنيسة فيما يقوم خبراء المفرقعات بإجراء عمليات التمشيط الدورية ويفحص الخبراء كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتأكد من كفاءتها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

منذ يوم

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

منذ حوالي 7 ساعات

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

الجيش الليبي: سنكون نارًا أمام أردوغان وجنوده

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس الضرائب.. والنيابة تقرر حبسه

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

أفضل ماسك طبيعي لحماية البشرة من الجفاف فى الشتاء

اكتشاف جديد لـ"الزعفران" في إنقاص الوزن

اكتشاف فوائد صحية لزيت الزيتون في القلي

التمارين البدنية تقلل خطر الأورام الخبيثة

الرئيس نيوز

"فيديو" يرصد واقعة تحرش جديدة في المنصورة بشارع الترعة

ما هو موقف تونس من التدخل التركي في ليبيا

نانسي عجرم تتصدر تريند "تويتر" بعد واقعة سرقة منزلها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية

منوعات

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

ابتكار جديد لفك شفرة لغة الحيوانات

سمكة قرش تقتل رجلًا في أستراليا.. والجثة لا تزال مفقودة

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

كشكول

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معامل تكنولوجيا التطبيقية

28 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان

إنجاز عالي لجامعة المنوفية فى تقرير منظومة الشكاوى الحكومية

16 خطأ تربوي يؤثر على شخصية طفلك

إسلام سياسي

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

عاجل...الطرق الصوفية تعلن عن إنتخاب مجلس صوفى جديد

مقتل 19 مدني في الرقة السورية على يد داعش

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

يمنى سمير في حفل توقيع «فرحتي»: «عيش حياتك بسعادة»

14 يناير.. محمد أبوزيد يناقش «جحيم» بجاليري حيفا

حفل فرقة «كردان» في بيت السحيمي غدًا

فيولينة «سلمى» وبيانو «مختار» في حفل بـ«المانسترلي»

صفحتنا ع الفيس بوك