«خدمة يسوع الحياة الأفضل للصم بالمنيا» تحتفل بالعام الجديد

احتفلت خدمة يسوع الحياة الأفضل بإيبارشية المنيا، ببداية العام الجديد، حيث تضمن اليوم عدة فقرات ومنها صلاة القداس الإلهي قداس مع الأب الراعي القمص بولس نصيف لاستقبال عام جديد، بمشاركة أولاد الخدمة، توزيع الهدايا التذكارية، والتقاط الصور التذكارية، وسط فرحة أولاد الخدمة.



يذكر أن خدمة يسوع الحياة الأفضل للصم بالمنيا منوطة بخدمة الصم من مختلف الطوائف، وتضم أكثر من مائة وعشرين عائلة من الصم من المنيا والقرى التابعة لها.



وتنعقد الخدمة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يقدم لهم التعليم المسيحي من الكتاب المقدس، وفقرة ترانيم مترجمه بلغة الإشارة، بالإضافة إلى موضوعات عامة واجتماعية لدمجهم في المجتمع.



ويُقام أيضًا مؤتمر صيفي لهم سنويًا مع رحلات ترفيهية خلال السنة، كما يحرص خدام الخدمة على إقامة زيارات منزلية للصم أسبوعيًا.



خدام الخدمة هم القمص بولس نصيف الأب المرشد للخدمة، والأخت مريم نصيف أمنية الخدمة.