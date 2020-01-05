الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من أقوال الآباء عن الأنبا موسى

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "90 يومًا أقوال أباء".



وجاءت الحلقة الأحدث عن الأنبا موسى الأسود، القديس الأبرز بدير السيدة العذراء البراموس، حيث جاء شعار الحلقة قولًا من أقواله وهو "لا يخلص بواسطتك إلا الذي أحبك".



والأنبا موسى الأسود من أشهر قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعتبر شفيعًا للتائبين نظرًا لسيرته التي انتقل خلالها من السيرة الرديئة لحياة الطهر والقداسة.



وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الإثنين وحتى الأربعاء المُقبل، بعيد الميلاد المجيد، والذي تختتم به فترة صوم بلغت الـ43 يومًا المُتصلة، والتي بدأت في نوفمبر المُنصرم.