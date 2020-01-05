كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في البرد؟

حذرت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية، من أن برودة الطقس تعد بمثابة العدو اللدود للسيارة الكهربائية؛ حيث تقل قدرة البطارية.



وقالت وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: "تستهلك البرودة بعض التجهيزات مثل نظام التدفئة والضوء العالي، وبالتالي يقل مدى السير".



وأضافت: "للحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء يوصي الخبراء بالاقتصاد في تشغيل مستهلكات التيار خاصة نظام التدفئة".



ويوصي الخبراء أيضا، بصف السيارة في المرآب، وأن تتم عملية الشحن في أجواء دافئة قدر الإمكان.



وفي الوقت ذاته، يحذر الخبراء من أن يأتي ترشيد استهلاك الطاقة على حساب السلامة والأمان؛ حيث يتعين على قائد السيارة عدم تأجيل تشغيل المصابيح أو تشغيل نظام التدفئة إذا لزم الأمر.