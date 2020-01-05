1.71 % تراجعًا في سهم أرامكو خلال ختام تعاملات اليوم

تراجع سهم شركة أرامكو السعودية، بختام تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع بنسبة 1.71% خاسرًا 0.60 ريال ليغلق عند مستوى 34.55 ريال، بحجم تداول 20.9 مليون ورقة مالية بقيمة 724.8 مليار ريال عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.



وأعلنت السوق المالية السعودية- تداول، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية شركة الكابلات السعودية، والتى ستبدأ الاثنين الموافق 6 يناير على أن تنتهى فترة التداول فى يوم الاثنين 13 يناير الجارى، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16 يناير.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175.9 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 182 شركة.



وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.25%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.35%.