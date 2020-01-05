المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير عملات نقدية في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة فني تركيب أطباق دش، بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية رقم 3667 جنايات مركز الصف.



وأسندت النيابة العامة للمتهم "ا.ع، 37 سنة"، فني تركيب أطباق دش، تهمة حيازة بقصد الترويج عملة مصرية ورقية مقلدة، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.



كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة الصف يفيد بقيام المتهم المذكور بحيازة عملات ورقية مقلدة، وبالانتقال لمحل البلاغ تم القبض على المتهم، وبحوزته 3 ورقات من فئة المائتي جنيه مصري مقلدة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لها بقصد الترويج وتم تحرير المحضر اللازم.