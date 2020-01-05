بومبيو: احتمالات حقيقية لاستهداف إيران جنودًا أمريكيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات تليفزيونية بثت الأحد، أنه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أمريكيين ردًّا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في بغداد.



وقال الوزير في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نعتبر أن هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو جنودا في شمال شرق سوريا".



وأكد بومبيو أن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تحذير الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن سترد على أي اعتداء بضرب 52 موقعًا استراتيجيًا إيرانيًا.



ودافع بومبيو في حديث لقناة "أيه بي سي" الأمريكية عن الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، قائلًا إن معلومات المخابرات أوضحت أن التقاعس عن التحرك ضد سليماني كان سيمثل تهديدا أكبر.



أضاف في المقابلة التي أجراها معه برنامج "ذيس ويك" "أن تقديرات المخابرات أوضحت أن التقاعس، بما يسمح لسليماني بمواصلة تدبيره وتخطيطه، لحملته الإرهابية يمثل خطرًا أكبر من التحرك الذي أقدمنا عليه الأسبوع الماضي".



قال الوزير الأمريكي لقناة "سي إن إن" "سنقوم بما هو صحيح، وبما يتوافق مع القانون الأمريكي".



وأوضح في حديث لقناة "فوكس نيوز" أن ممارسات إيران العدائية في المنطقة تبين أنها مذعورة من استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل معها، والتي فرضت عليها عزلة تامة وعقوبات اقتصادية.



وكشف عن أن العديد من دول منطقة الشرق الأوسط يتحالفون مع الولايات المتحدة في جهودها ضد التهديدات الإيرانية، لافتًا إلى أن إيران استخدمت الأموال ودعمت الميليشيات بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي عاشته بعد الاتفاق النووي في 2015.