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سياسي

سعيد أباظة: معاش مميز للمحامين حال فوزي بمنصب النقيب

الأحد 05/يناير/2020 - 06:17 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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أعلن المحامي سعيد أباظة نيته الترشح على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر أن تشهدها النقابة فى مارس المقبل، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يشمل تطوير الخدمات النقابية المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

قال أباظة إن برنامجه الانتخابي يشمل إضافة معاش مميز على المعاش الحالي مقابل اشتراك شهرى قدره 250 جنيهًا يعادل 3000 جنيه سنويًا تدفع عند سداد اشتراك تجديد كارنيه المحاماة، لافتًا إلى أن المحامي سيحصل على 200 جنيه عن كل سنة اشتراك في المعاش وبحد أقصى 6000 جنيه دون الحاجة إلى أدلة اشتغال أو غيره.

وتابع "أن المعاش المميز بواقع 200 جنيه عن كل سنة اشتراك، موضحًا أنه عقب 30 سنة سيكون المعاش 6000 جنيه، إضافه إلى معاش النقابة الحالى.

وأكد مرشح المحامين أنه سيتم طرح منظومة العلاج لمناقصة على شركات التأمين، لتحمل نفقات علاج المحامين ويقرر مجلس النقابه العامة بأغلبية الأعضاء إرساء المناقصة على الشركة المميزة قيمة وخدمة، أو إنشاء مستشفيات للمحامين.

وذكر أن برنامجه يشمل زيادة دخل مكاتب المحامين بتفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماة الخاصة بتعيين مستشار قانوني لكل شركة ينطبق عليها هذا النص.

وشدد على أنه من الأهمية القصوى لنقابة المحامين أن تستخدم أدواتها القانونية فى بناء حصن لأعضاء ضد أي تعسف، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى توقيع نقابة المحامين لاتفاق مع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تكون نقابة المحامين بصفتها منظمة أهلية غير حكومية هى المعتبر الأولى بتقرير حقوق الإنسان فى مصر بما سيكفل للنقابة من خلال لجنة الحقوق والحريات بها لمراقبة أعمال كل من العمل القضائي والأمنى.

واختتم أباظة حديثه بأن برنامجه الانتخابي يشمل العديد من النقاط الأخرى تتعلق بقانون المحاماة والأداء الإلكتروني للعمل النقابي وإعادة هيكلة الوظائف بالنقابة واللوائح المالية والإدارية والالتزام بالموازانات التقديرية بالنقابات الفرعية والتوزيع العادل لمقررات النقابات الفرعية.

كما يشمل البرنامج منح نقباء ومجالس الفرعيات الصلاحيات الكاملة لإدارة نقاباتهم لإلغاء المركزية الإدارية.

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