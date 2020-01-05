-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لسارقي حقيبة فتاة بمدينة نصر

الأحد 05/يناير/2020 - 06:16 م
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
طباعة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، كلا من "يحيى. ز، نقاش"، و"سيد. ا، نقاش" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامها بالسرقة بمدينة نصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة أنهم في نطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة سرقوا حقيبة جلدية مملوكة للمجني عليها "أسماء. م"، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليها، بأن قاما بجذب حقيبتها عنوة وأشهر أحدهما في وجهها سلاحا أبيض "سكين" مهددا إياها به، مما بث الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.

كما حازا سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

منذ حوالي 5 ساعات

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

منذ حوالي 10 ساعات

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ حوالي 9 ساعات

حكم تاريخي.. «الإدارية العليا» تحسم قضية تزويج الأطفال القصر

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

الجيش الليبي: سنكون نارًا أمام أردوغان وجنوده

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس الضرائب.. والنيابة تقرر حبسه

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

أفضل ماسك طبيعي لحماية البشرة من الجفاف فى الشتاء

اكتشاف جديد لـ"الزعفران" في إنقاص الوزن

اكتشاف فوائد صحية لزيت الزيتون في القلي

التمارين البدنية تقلل خطر الأورام الخبيثة

الرئيس نيوز

"فيديو" يرصد واقعة تحرش جديدة في المنصورة بشارع الترعة

ما هو موقف تونس من التدخل التركي في ليبيا

نانسي عجرم تتصدر تريند "تويتر" بعد واقعة سرقة منزلها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية

منوعات

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

ابتكار جديد لفك شفرة لغة الحيوانات

سمكة قرش تقتل رجلًا في أستراليا.. والجثة لا تزال مفقودة

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

كشكول

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معامل تكنولوجيا التطبيقية

28 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان

إنجاز عالي لجامعة المنوفية فى تقرير منظومة الشكاوى الحكومية

16 خطأ تربوي يؤثر على شخصية طفلك

إسلام سياسي

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

عاجل...الطرق الصوفية تعلن عن إنتخاب مجلس صوفى جديد

مقتل 19 مدني في الرقة السورية على يد داعش

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

يمنى سمير في حفل توقيع «فرحتي»: «عيش حياتك بسعادة»

14 يناير.. محمد أبوزيد يناقش «جحيم» بجاليري حيفا

حفل فرقة «كردان» في بيت السحيمي غدًا

فيولينة «سلمى» وبيانو «مختار» في حفل بـ«المانسترلي»

صفحتنا ع الفيس بوك