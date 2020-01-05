المشدد 5 سنوات لسارقي حقيبة فتاة بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، كلا من "يحيى. ز، نقاش"، و"سيد. ا، نقاش" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامها بالسرقة بمدينة نصر.



وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة أنهم في نطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة سرقوا حقيبة جلدية مملوكة للمجني عليها "أسماء. م"، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليها، بأن قاما بجذب حقيبتها عنوة وأشهر أحدهما في وجهها سلاحا أبيض "سكين" مهددا إياها به، مما بث الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.



كما حازا سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.