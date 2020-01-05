أكدت أمانة حزب المصريين الأحرار، أن قسم البحوث الفنية والتخطيط بمرور الإسكندرية وافق على طلبات الأهالي المقدمة لمكاتب حزب المصريين الأحرار بالعامرية والعجمي وباب شرق وسيدي بشر، ومكتب الحزب الرئيسي بالمنشية، والخاصة إنشاء وتجديد مطبات صناعية بطريق إسكندرية مطروح.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، والنائب طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة، وأمين التنظيم المهندس مايكل نبيل وأمين مساعد منى كيرلس، وبعد الطلبات المزكّاة من النائب طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية من قيادات الحزب، كل من خالد العزومي، رئيس قطاع غرب ووائل الطنيخي رئيس قطاع شرق وسيد رفعت أمين المجالس المحلية بالحزب.