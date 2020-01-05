إليسا تطالب بالإفراج عن زوج نانسي عجرم

ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.

دافعت الفنانة اللبنانية إليسا، عن الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بعد توقيفه لقتله سارق منزله.وقالت "إليسا"، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة".وأضافت: "عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب! وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة.. كلنا محلو منعمل نفس الشي".وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الثلاثاء، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.