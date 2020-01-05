انتحار معلم تركي فصل من العمل ببلدية العدالة والتنمية

بعد فصل 150 معلمًا دون أى أسباب من بلدية أسكودار التابعة للعدالة والتنمية، انتحر أحدهم ويدعى رجب كليتش أرسلان لعدم تحمله مصاعب المعيشة بعد طرده من العمل.



رجب كليتش أرسلان معلم يبلغ من العمر 32 عاما متزوج ولديه طفل، وقال أحد أقاربه إنه أخبره فى آخر لقاء بينهما قبل أسبوعين أنه لم يعد يتحمل الوضع.



وكان حلمى تركمان الذى أصبح رئيسا لبلدية أسكودار بعد انتخابات المحليات فى 31 مارس الماضى بإسطنبول، أنهى تعاقدات الكثير من العاملين بالبلدية.



يذكر أن بلدية داريجا بمحافظة كوجالى التابعة للعدالة والتنمية، فصلت 10 عاملين بينهم مهندسون ومعماريون، وجاء ذلك فى إخطار وقعه رئيس بلدية العدالة والتنمية مظفر بييك وأرسله للعاملين كتب فيه: "اعتبارا من 3-11--2019 سوف ينتهى عقد العمل الخاص بكم ولن يتم تجديده".