مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر إحدي المجموعات، متضمنا بلاغا للنائب العام بشأن تعرض طفلة من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.



وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة حيث أمكن تحديد شخصية الطفلة (3 سنوات) مقيمة بمحافظة القليوبية، وباستدعاء والدها قرر أنه بتاريخ 10 12 2019 وحال قيام كريمته بشراء الحلوى من أحد المحلات بالقرب من مسكنه، قام أحد الكلاب الضالة بعقرها مما تسبب لها بإصابات متفرقة بالجسم، واصطحبها الأهالي للمستشفى وتناولت المصل اللازم.



وأيد ذلك شاهدا عيان "عامل – موظف بالمعاش".