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اقتصاد

"سامسونج" تطلق حملة تخفيضات على شاشات التليفزيون خلال يناير

الأحد 05/يناير/2020 - 05:37 م
جريدة الدستور
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أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر، إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من 2700 جنيه مصري، على العديد من منتجاتها من شاشات التليفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاد الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ومشاركتهم في جميع الأعياد والاحتفالات.
وأوضح أن العروض الجديدة تتفق تمامًا مع إحتياجات المستهلك المصري، وتتسق مع قدراته الشرائية التي تبذل سامسونج جهدًا كبيرًا لدراستها، ومعرفتها بوضوح حتى تتمكن من تلبيتها، لتتفوق على جميع المنتجات المماثلة بالسوق المصرية فيما يتعلق بتوفير أفضل تقنيات الصوت، والصورة للمستهلك المصري، وهو ما قفز بالحصة السوقية للشركة في مصر لتبلغ 40% من إجمالي السوق المحلية.

وأشار المهندس قاسم حسن إلى أن قدرات سامسونج إليكترونيكس على التصنيع في مصر، مكنتها من تقديم عروض ضخمة على إنتاجها المتميز الذي يخرج من مصانع الشركة الكورية بمحافظة بني سويف، والذي يتم تصديره للعالم مختومًا بعلامة "صنع في مصر".
وتستمر سامسونج إليكترونيكس مصر في تطوير شاشات QLED بتقنيات 8K المتميزة للإرتقاء بالجودة البصرية ودقة الرؤية للوصول إلى مستوى جديد كليًا، وتأتي الشاشات مزودة بالمعالج Quantum Processor الذي طورته سامسونج، وتقنية HDR أيضا، مما يمنح أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد في الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـ Quantum HDR أكثر ديناميكية، وطبيعية.
كما تخلق تجربة تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وسيلة جديدة من تكنولوجيا AI Upscaling القادرة على تحويل المحتوى البصري ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة للحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا. وعلاوة على ذلك تتميز شاشات QLED من سامسونج عن أي شاشات أخرى بخاصية Smart View، والتي تتيح للمستخدم توصيل الهاتف المحمول بالتليفزيون في خطوة واحدة، والتعرف على أى جهاز تم توصيله بالشاشة تلقائيا بخاصية Auto Detect، كما تمكن المستخدم من التحكم فى جميع الأجهزة بريموت كنترول واحد بخاصية One Remote.
لمعرفة التفاصيل والمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال على الخط الساخن لسامسونج 16580

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